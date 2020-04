L’AQUILA – Neanche il sisma del 2009 è riuscito a fermare Antonio Cicolani, titolare della palestra Olympus a L’Aquila, visto che si attrezzò per riaprire il mese dopo. Adesso, col Covid, Antonio dovrà “reinventarsi” tutto, per consentire alle persone di allenarsi col distanziamento. Sulla riapertura delle palestre si va ancora con i piedi di piombo, ma Antonio sottolinea: giuste distanze e numeri ridotti. A fermarsi per questa emergenza è stato un settore che non potrà resistere a lungo con le luci spente.