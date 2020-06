L’AQUILA – L’Abruzzo si colloca a metà classifica tra le regioni italiane per incremento del numero dei tamponi effettuati in rapporto alla popolazione rispetto al mese di aprile.

È quanto emerge dai dati pubblicati da Fanpage, che considera le due variabili – tamponi effettuati e numero di residenti – proprio per fornire un quadro maggiormente preciso, senza limitarsi a fornire il numero assoluto di tamponi che risulterebbe poco esaustivo.

I dati analizzati sono quelli aggiornati all’11 giugno e vengono confrontati con quelli di quasi due mesi fa, il 19 aprile.

La prima cosa da fare è vedere quali sono i dati sui tamponi effettuati in numero assoluto: le cifre di riferimento sono quelle fornite dalla Protezione Civile l’11 giugno, con quasi 4 milioni e mezzo di tamponi.

Le regioni che hanno effettuato più tamponi in rapporto alla popolazione sono quelle del Nord, soprattutto quelle più colpite e quindi con più necessità di fare i test. In particolare le migliori da questo punto di vista sono le province autonome di Trento e Bolzano, ma anche il Veneto e la Valle d’Aosta. In fondo troviamo le regioni con meno casi, quelle del Sud: Campania, Puglia e Sicilia.

L’Abruzzo ne ha effettuati 87.566, cioè il 6,67 per cento della popolazione, con un incremento del +4,56% rispetto ad aprile.

Mettendo poi in rapporto il numero dei tamponi ai contagiati è possibile ottenere una media nazionale del 18,81: non una percentuale ma un valore standard da considerare per capire quali regioni siano sopra o sotto la media.

Lo stesso calcolo, effettuato per i casi testati e non per il numero assoluto di tamponi, dà una media di 11,63.

Ora che la situazione si è stabilizzata e la fase acuta di emergenza è passata, con meno pressione sulle strutture, è forse più facilmente interpretabile qual è stata e qual è la capacità di rispondere dal punto di vista del tracciamento.

I migliori tassi si registrano tutti al Sud, con Basilicata, Calabria e Sicilia, a cui si aggiunge l’Umbria. I peggiori si registrano dove ci sono stati più contagi, quindi al Nord. Il maggior incremento di tamponi effettuati in rapporto ai contagi, inoltre, si registra sempre nelle Regioni meno colpite, quelle del Sud.