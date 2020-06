L’AQUILA – Nella giornata di ieri, venerdì 26 giugno 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale aquilano 641 controlli personali con 2 persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus (ex art. 260 R.D. 1265/1934 e art. 3 commi 3 D.L.16/05/2020 n.33), e 171 attività o esercizi controllati.