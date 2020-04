ROMA – “Ieri il Governo, all’esito del Consiglio dei ministri, ha adottato un decreto-legge che tra le altre cose contiene anche una copertura normativa di rango primario alle procedure di tracciamento dei contatti con funzioni di monitoraggio del virus”.

Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa alla Camera.

“Il corpus di disposizioni, su cui il Parlamento potrà intervenire in sede di conversione in legge del decreto, ha lo scopo di chiarire e rafforzare la disciplina del particolare trattamento dei dati, in coerenza con quanto ha precisato il Comitato europeo per la protezione dei dati personali e recependo le raccomandazioni emanate dalla Commissione europea il 16 aprile 2020”, spiega ancora il premier.