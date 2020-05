L’AQUILA – “Ci sono protocolli ormai abbastanza risolutivi e confortanti per i concessionari, almeno rispetto a quaranta giorni fa quando si paventava di non ripartire per nulla”.

Così l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo sull’ormai imminente stagione balneare, annunciando anche una campagna promozionale a partire dai primi di giugno ricalibrata al mercato interno.

“Resta il problema delle spiagge libere – aggiunge – perché bisogna rispettare il distanziamento e c’è il divieto assoluto di assembramento, questo crea difficoltà sia a chi deve sorvegliare sia ai Comuni che devono far rispettare le ordinanze”

“Stiamo ragionando a 360 gradi, dov’è possibile favoriremo la gestione dei concessionari anche se l’intendimento è quello di lasciare la spiaggia libera”, spiega.

La Regione Abruzzo è infatti pronta ad accogliere una proposta condivisa dai sindaci della costa per arrivare ad una gestione delle spiagge libere nella massima sicurezza e tutela della salute.

“Da parte della Regione – ha sottolineato in una nota Febbo assieme all’assessore al Demanio Nicola Campitelli – c’è tutta la volontà di recepire ed accogliere la migliore soluzione tecnicamente percorribile. Infatti come Regione abbiamo messo a disposizione dei sindaci la nostra struttura tecnica per costruire un percorso condiviso anche dalla Capitaneria e Prefettura”.

“È indispensabile iniziare la prossima stagione estiva con le spiagge libere organizzate e sicure e abbiamo chiesto ai sindaci collaborazione e soluzioni delle problematiche esistenti. Pertanto – hanno concluso Campitelli e Febbo – appena i sindaci riescono a fare sintesi su una proposta praticabile e realizzabile anche da parte della Regione Abruzzo provvederemo con un apposita ordinanza a disciplinare l’utilizzo e l’accesso delle nostre spiagge libere”.