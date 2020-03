L’AQUILA – A livello organizzativo, incrociando sempre le dita, L’Aquila è quella che ne sta uscendo meglio. Ne è convinto il prof. Alessandro Grimaldi, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Salvatore.

“Sembra paradossale -ci racconta,- ma avevamo un reparto perfettamente organizzato e pensato per situazioni simili a questa, già da mesi. Domani sarà inaugurato l’attiguo pre-triage, realizzato in soli dieci giorni oltre al G8 con quattordici posti letto. I locali, non saranno legati alla fase critica, ma rimarranno una struttura fissa dove transiteranno persone con malattie respiratorie”.

“Il contagio degli operatori? Su 180 tamponi del personale sanitario dell’ospedale aquilano solo 3 sono risultati positivi. L’ Aquila al momento ha un ospedale con minor numero di contagiati”.