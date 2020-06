L’AQUILA – “Continuano le iniziative di solidarietà di Forza Italia Abruzzo nei confronti di quanti stanno affrontando un momento particolarmente difficile e hanno bisogno di aiuto”.

Il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano annuncia così in una nota il proseguimento della “Spesa Sospesa”, che prende le mosse dalla donazione di una somma di danaro da parte degli “azzurri” per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità e che troverà il suo punto focale questo fine settimana nei giorni venerdì 5 e sabato 6 giugno con l’allargamento della raccolta ai cittadini che vorranno compartecipare presso i punti vendita Conad di Via del Circuito e di Via Tiburtina a Pescara.

“Forza Italia potrà così continuare a contribuire con un gesto di generosità ad acquistare pacchi di generi alimentari per il tramite dell’ associazione “Alda e Sergio” di Massimo Parenti cui sono effettuate le donazioni.

“Il nostro ringraziamento va anche alla Caritas diocesana Pescara-Penne che si è resa disponibile per la distribuzione degli aiuti alimentari alle famiglie più fragili del territorio”, si legge nella nota.