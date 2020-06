L’AQUILA – I numeri non saranno imponenti come quelli dell’avvio delle estati pre-Covid, ma i turisti stanno tornando anche nei borghi medievali dell’Aquilano. Tra questi , Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio, che nel primo weekend post-lockdown hanno registrato un vero e proprio boom di presenze, tra visitatori del posto e qualche “corragioso” proveniente anche da fuori regione.

A confermarlo, gli stessi operatori turistici che lavorano nella zona e che hanno da poco potuto rialzare le serrande dei punti informativi sparsi per il territorio. Come racconta infatti il gestore dell’info point situato all’interno di Castel del Monte Davide D’Angelo “sono state moltissime le persone che hanno deciso di trascorrere qualche giornata in quota, sia a spasso per le vie dei paesi che in alta montagna”.

“Nulla a che vedere, ovviamente, con le presenze degli scorsi anni – dice a L’Aquila Blog -, ma le premesse sono ottime e lasciano ben sperare in un aumento progressivo in vista dell’arrivo della bella stagione”.

Una bella stagione che, con la ripartenza, si preannuncia quindi sempre più come un’opportunità per molte aree dell’Abruzzo interno, per anni penalizzate da una dimensione di precarietà intrinseca, ulteriormente amplificata nell’ultimo decennio da elementi esogeni che esulano dal virus in sé. Primo tra tutti, il sisma del 2009 rispetto a cui, la zona aveva appena iniziato a dare segnali di ripresa solo negli ultimi anni.

“Aiuta tanto il fatto di trovarci in borghi d’altura – spiega ancora D’Angelo -, dove è semplice attuare il distanziamento sociale grazie alla conformazione del territorio e agli spazi ristretti che ci troviamo a gestire e, a mio avviso, questo non può altro che rappresentare che una grande occasione per il rilancio del turismo locale”.

Una visione questa che accomuna, grosso modo, le previsioni di molti degli operatori turistici del posto che, proprio in questi giorni, si stanno quindi organizzando iniziare ad accogliere i visitatori che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Anche Roberta Ianni, del centro visite situato a Santo Stefano di Sessanio.

“L’Abruzzo interno, in questo senso, può offrire moltissimo – dichiara – e non è detto che da una situazione negativa non ne possa nascere una positiva. Per il momento parliamo principalmente di un turismo di prossimità, ma nel prossimo futuro, con l’allentamento delle misure, le cose potrebbero anche cambiare. Certo, per il tema delle distanze, affronteremo sicuramente un’estate diversa rispetto alle altre, ma abbiamo iniziato a prepararci e, da questo punto di vista, siamo molto speranzosi”.

Per entrambi gli operatori, si tratterà più che altro di “mettere a punto alcune questioni, legate principalmente alle visite guidate e agli ingressi all’interno dei musei”.

“Per quanto riguarda le visite all’interno del museo diffuso di Castel del Monte – precisa D’Angelo -, ci stiamo organizzando per gli ingressi contingentati e per l’utilizzo di tutti i dispositivi di protezione. Nonostante la fase di rodaggio sia stata molto breve, già nel corso del weekend appena passato abbiamo potuto però appurare quanto la gente sia disposta ad adattarsi alle nuove misure e questo nonnpuò che rincuorarci”

E lo stesso dichiara Roberta Ianni.

“Nonostante la grande affluenza dei giorni scorsi – afferma -, mi sono resa conto di come tutti siano già abituati e questo ci fa ben sperare nella ripresa”.