L’AQUILA – Uno sport quello del golf che degli spazi verdi fa la sua forza. Dopo due settimane di stop forzato al San Donato Golf a Santi di Preturo, sono tornati in campo gli appassionati per riprendere seppur a metà le loro abitudini. “Ci sentiamo maggiormente in sicurezza – raccontano a Laquilablog – perché è uno sport che si pratica all’aperto”. Rimangono chiusi pero lo spogliatoio e la clubhause nonché bisogna prenotarsi per entrare in campo.

