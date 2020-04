“La situazione economica a causa dell’emergenza coronavirus sta assumendo dei contorni drammatici un po’ ovunque, ma all’Aquila sta avendo anche un aspetto preoccupante e pericoloso. Infatti i danni che sta subendo il mondo produttivo, nel capoluogo d’Abruzzo si sommano a quelli determinati 11 anni fa dal terremoto, che l’economia cittadina ancora non stava assorbendo del tutto”.

Lo fa osservare Giorgio De Matteis, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale.

“L’impoverimento che si sta registrando nella nostra città è sotto gli occhi di tutti. Pur considerando gli interventi messi in campo o che saranno attuati da Governo e Regione, ormai è chiaro che anche il Comune deve fare energicamente la sua parte”.

“Per questo, chiedo al presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, di convocare al più presto una seduta specifica sulla crisi economica che sta investendo la città e su tipi e modalità di intervento che l’amministrazione comunale può intraprendere a salvaguardia delle attività produttive”.

“È del tutto evidente – prosegue De Matteis – che più si va avanti nel tempo e peggio sarà, e per questo la mia richiesta riveste carattere di urgenza. Centinaia, migliaia di esercizi commerciali, imprese edilizie e le altre strutture produttive rischiano di ripartire con difficoltà inimmaginabili o, addirittura, di non ripartire affatto. Non possiamo farli aspettare, dobbiamo agire subito”.