L’AQUILA – “Tre nuove attività, lo screening di massa che partirà con cinquemila tamponi al giorno e poi via via per arrivare a 40mila al giorno, il sequenziamento rna per vedere come il virus muta e vedere come possa diventare più pericoloso, e il sequenziamento del genoma sulle persone malate, per capire chi è più a rischio e può stare in prima linea e chi invece deve rimanere in seconda linea”.

Le hanno annunciate stamattina all’Aquila Andrea Riposati e Mattia Capulli, che lo scorso anno al Tecnopolo hanno insediato Dante Labs, start up specializzata nello studio completo del genoma umano, che vende il proprio test a migliaia di clienti in 84 Paesi nel mondo.

Si tratta, di fatto, del primo screening di massa sulla popolazione del Coronavirus.

“Stiamo completando i lavori di installazione degli strumenti, nel giro di pochi giorni potremo iniziare”, hanno aggiunto, spiegando che per fronteggiare la carenza internazionale di reagenti “abbiamo sfruttato partner internazionali con cui già lavoravamo che ci hanno garantito la fornitura. Non è stato facile – hanno ammesso – ma abbiamo intrapreso relazioni anche con nuovi partner, tutte multinazionali certificate. Ci sono finte aziende che se ne approfittano sviluppando test senza valenza, altre hanno invece aumentato la produzione di reagenti e macchinari e sono venute direttamente per consegnare e installare i macchinari”.