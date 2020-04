L’AQUILA – In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di commercio dell’Aquila ha istituito un contributo a fondo perduto, per sostenere l’acquisto da parte delle piccole e micro imprese della provincia dell’Aquila di dispositivi di protezione individuale specificati nei bandi, necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

È possibile scaricare il bando coi relativi moduli allegati a questo link.