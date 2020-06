L’AQUILA – Case vacanza al posto degli hotel, piscine da giardino invece che spiagge e, per mantenere il distanziamento sociale, utilizzo di materassini in acqua. Sono cambiate così le abitudini degli italiani, nell’estate 2020.

Secondo quanto si legge su Ansa.it, “la febbre da piscina gonfiabile” ha però contagiato “anche gli adulti, e non solo gli italiani”.

“Negli Stati Uniti spopolano i modelli di Minnidip, piscine di design (in formato mini) curiose e ironiche come quella a forma di dentiera o scozzese, pensate per il divertimento nel proprio ‘backyard’ durante la quarantena (esaurite sulla piattaforma QVC, si va a prenotazione). A ruba anche i materassini con cui giocare in piscina o al mare. Pare che sia una buona strategia per garantirsi una minima distanza e starsene in pace a fare il bagno senza affollamento. I modelli con cima e ancora da calare sul fondo e garantirsi il relax sono i più ricercati e vanno per la maggiore anche i modelli ‘sofà’ che si gonfiano senza pompa e, piegati, stanno in una borsetta. Nella collezione Kasanova Summer 2020 la vacanza (a debite distanze) a tutto relax punta sugli accessori per la vita all’aria aperta: piscinette e spiaggine, gonfiabili che vanno da colorati porta bevande galleggianti, all’idromassaggio, materassini, poltroncine, giochi, salvagenti, isole, palle extralarge”.

Nelle ricerche online degli italiani ci sono inoltre mobili da giardino,che salgono di oltre il 300%, idem quelle degli accessori per pulire la propria piscina, mentre la necessità di comprare un ombrellone è salita di circa il 100 per cento.

Perché anche “trasformare il proprio giardino o terrazzo in una oasi estiva è stato il nuovo sogno di molti italiani per la primavera e per l’estate ci si prepara a fare vacanze in modo meno socievole, più ritirato e a distanza dalla folla”.

“Gli italiani sognano il mare e per questa estate ‘a distanza’ puntano ad alloggi più riservati, come case in affitto, camper e tende per campeggi che questo anno dovrebbero garantire una maggiore privacy rispetto agli scorsi anni. Le ricerche comparative online di materassini per il campeggio sono salite del 90%, mentre quelle per le tende del 30 per cento – si legge ancora su Ansa -. Da una nuova indagine condotta dalla piattaforma mondiale Airbnb risulta che le case indipendenti, meglio se dotate di piscina, sono al primo posto tra i servizi più richiesti per questa estate. La richiesta spazia dai casali ai fienili alle ville storiche dotate di grandi vasche a sfioro, giochi di acqua e vedute mozzafiato alle case (o le singole camere in ville) con piscine in formato prefabbricato o gonfiabile. La più ambite (e costose) sono una decina in tutta la penisola fra le quali Casa delle Suore di Lisciano Niccone (Perugia), Villa Amata di San Teodoro (Sassari), Masseria Oliva di Ostuni (Puglia), Villa Lazulite di Arzachena (Sassari) e Fienile di Montesoli (Siena). Seguono, nella piattaforma, centinaia di altre case indipendenti dotate di piscina.

Tendenza confermata anche dalla ricerca di Quorum/YouTrend per Wonderful Italy, portale specializzato nell’offrire vacanze in abitazioni private in Sicilia, Puglia, Campania, Liguria e Piemonte. Nove su dieci rimarranno in Italia e poco meno della metà sceglierà una casa-vacanza dove è più facile avere giardino o piscine e controllare il distanziamento sociale.