L’AQUILA – Il Covid ha dato una bella mazzata anche agli arrosticini, pietra miliare della tradizione abruzzese. Addio a “fornacelle” e “canalette” che riempivano prati, campagne e giardini perché sono vietate le riunioni di gruppo.

Arrosticini Divini, uno dei primi locali ad aprire i battenti quattro anni fa in via Castello a L’Aquila, si “converte” e porta direttamente a casa gli stecchi di lombo di pecora tagliato a mano, ai quali è difficile dire di no.