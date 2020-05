L’AQUILA – L’Aneb ha aderito alla raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità: generi alimentari, prodotti per la cura della persona, prodotti igienico- sanitari, farmaci che verranno distribuiti ai bisognosi della città. L’iniziativa e di Don Dante Di Nardo, direttore della Caritas diocesana.

Lo comunica il presidente Berardino Durastante che ringrazia ala segretaria Gabriella Costantini “per aver saputo coinvolgere tutti i soci e per aver creato una rete di comunicazione informativa tra conoscenti e amici”.

“Una delle finalità dell’associazione è la solidarietà sociale per cui in questo delicatissimo e drammatico momento si è sentito il dovere etico- sociale di intervenire per aiutare le famiglie che sono in difficoltà, i disoccupati e tutti quelli che vivono in situazioni di estremo bisogno – scrive in una nota Durastante -.

Se vogliamo attualizzare il messaggio di Celestino V, concretizzare le parole della grande educatrice Barbara Micarelli e diffondere la grande spiritualità di San Franco di Assergi, continua Durastante, dobbiamo ricordare sempre, non solo nei momenti emergenziali, tutti quelli che devono affrontare la vita con grande difficoltà, le persone più fragili, i disabili, chi è senza lavoro, gli emarginati, gli esclusi per ridare loro dignità e senso alla vita. La società odierna, legata all’arrivismo, alla cultura dell’avere, all’edonismo si dimentica, troppo spesso, di loro. Con il nostro sostegno possiamo aiutare a guardare il futuro con ottimismo e speranza”.