L’AQUILA – Una missiva il 31 maggio, una seconda il 16 giugno. Entrambe senza alcuna risposta da parte della Asl provincia dell’Aquila.

Sono quelle che hanno inviato la Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) e FederSpecializzandi al direttore generale Roberto Testa e al direttore sanitario Maria Simonetta Santini e, tra gli altri, ai direttori degli ospedali di L’Aquila, Avezzano e Sulmona, oltre che al rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse per chiedere il monitoraggio della salute dei medici in formazione generale e specialistica in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19.

In buona sostanza, si chiede che l’intero personale sanitario venga sottoposto al test sierologico (prelievo del sangue), che “fotografa” il passato recente, e al tampone (mucosa), che offre un’autentica istantanea. Due metodi con caratteristiche e prestazioni diverse in grado di offrire garanzie di sicurezza solo se svolti in modo integrato.

Senza uno screening di massa, infatti, il rischio è quello che medici e operatori sanitari possano rappresentare il principale veicolo di contagio del Coronavirus.

Ad essere stati sottoposti a controlli, da quanto si apprende, sarebbero stati solo i professionisti che nei mesi scorsi sono stati a diretto contatto coi pazienti positivi al Covid, mentre tutti gli altri non sono mai stati sottoposti a sorveglianza, neanche “autogestita”. Nessuno, insomma, avrebbe chiesto loro di segnalare eventuale temperatura corporea oltre la media o sintomi in qualche modo riconducibili al Coronavirus.

Secondo alcuni, la resistenza della Asl ad effettuare test sierologici tra il personale sarebbe dovuta ai timori legati all’eventuale riscontro di un alto numero di positivi.

“Nella nostra Asl tutti i pazienti che ad oggi entrano negli ospedali sono sottoposti ad esami strumentali di approfondimento per escludere l’esposizione al Covid-19 ma, incredibilmente, gli operatori sanitari non sono sottoposti ad alcuna indagine”, spiegano i rappresentanti di Fimmg e Federspecializzandi.

“I medici in formazione specialistica e i corsisti di medicina generale fin da subito sono rimasti a disposizione delle direttive adottate ed hanno fornito in prima linea, parimenti al personale di ruolo, la propria opera per garantire la salute nel nostro territorio”, hanno scritto nella lettera inviata alla Asl. “Purtroppo, però, solamente colleghi entrati in diretto contatto con pazienti accertati Covid positivi hanno ricevuto un approfondimento sul proprio stato di salute e sottoposti ad esami strumentali”.

Per questo hanno chiesto “una copertura a tappeto, su base volontaria, dello stato di salute attuale di tutti gli specializzandi e i corsisti tramite tampone e esame sierologico”.

Esprimendo mortificazione per la mancata risposta alla segnalazione del 31 maggio, il 16 giugno rincarano la dose con una seconda missica, sottolineando come “l’azienda rischia di mostrare un completo scollamento tra la Dirigenza e le scriventi associazioni di rappresentanza”.

“Attualmente, nei presidi ospedalieri della Asl in cui prestiamo il nostro servizio in qualità di medici in formazione generale o specialistica, stanno lentamente ripartendo anche l’offerta sanitaria in elezione e le cure differibili, e tutti i pazienti, prima di accedere al ricovero, sono sottoposti ad esami strumentali che accertino la loro negatività al Covid-19. Incredibilmente, però, gli operatori sanitari che quotidianamente sono a diretto contatto con i suddetti pazienti non sono mai stati sottomessi ad alcun approfondimento di sorveglianza sanitaria”.

“Ad oggi, non solo i lavoratori non hanno garantito il proprio diritto alla salute, ma addirittura i pazienti rischiano una potenziale esposizione alla Sars-CoV-2 proprio all’interno degli ambienti ospedalieri. Chiediamo, pertanto, come la azienda vorrà procedere ad horas per recuperare questa drammatica mancanza, che lede principi e diritti basilari”, scrivono.

Sulla questione è intervenuta anche la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane, che ha sollecitato l’intervento del ministro della Sanità Roberto Speranza.

“Ritengo doveroso che il ministro della Salute, per quanto di sua competenza, intervenga presso la regione Abruzzo per chiarire il motivo della mancata indagine epidemiologica sugli operatori sanitari – ha detto la parlamentare – . Per far luce su questa mancanza ho quindi presentato una interrogazione. Viviamo una fase molto delicata di ripartenza, tutti ci stiamo abituando alle nuove regole per scongiurare una nuova ondata di covid-19. Bene dunque che nella Asl 1 della regione Abruzzo tutti i pazienti che entrano negli ospedali vengano sottoposti ad esami strumentali per escludere l’esposizione al covid-19, a maggior ragione però – prosegue l’esponente dem – stupisce il mancato controllo sugli operatori sanitari”.