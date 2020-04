L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di ContextLogic Inc, società statunitense proprietaria della piattaforma www.wish.com, colpevole della vendita di mascherine presentate come conformi agli standard sanitari ma in realtà assolutamente inefficaci per il contenimento della malattia.

L’Autorità ha rilevato specifici claim che attribuiscono alle mascherine filtranti una specifica efficacia in termini di protezione e/o di contrasto del virus. Con riferimento agli stessi prodotti sarà oggetto di verifica anche l’elevato livello dei prezzi registrato nelle ultime settimane.