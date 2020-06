Coronavirus, lo scenario italiano è incoraggiante, ma non mancano i motivi di preoccupazione a partire da un numero elevato di casi in alcune regioni. 251 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 47 i morti. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva: sono 161 i pazienti che si trovano nei reparti di rianimazione, 7 meno di giovedì quando erano 168. In alcune realtà regionali pero’ continua ad essere segnalato un numero di nuovi casi di contagi. Rimane sotto quota 1 l’indice di contagio rt in tutte le regioni italiane tranne il Lazio, che segna un 1,12 a causa dei focolai a Roma al San Raffaele alla Pisana e alla Garbatella. È quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio della fase 2 di Ministero della Salute e Iss.

«La situazione epidemiogica del paese resta buona anche se si è registrato un lieve aumento di nuovi casi positivi in alcune aree del Paese dovute per lo più ad una maggiore attività di screening».

Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati relativi al periodo 8-14 giugno 2020 raccolti dalle Cabina di regina costituita dallo stesso ministero della Salute con l’Istituto superiore di sanità, secondo cui l’indice Rt che indica la contagiosità del virus a livello nazionale è inferiore a 1.

«Si sono verificati alcuni focolai – ha aggiunto Rezza – che però al momento risultano sotto controllo. È necessario ribadire, tuttavia, l’importanza delle misure legate al distanziamento sociale e che le autorità sanitarie intervengano prontamente per verificare eventuali nuovi focolai e mantenerli sotto controllo».