L’AQUILA – Domenica 14 giugno 2020, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi presiederà la S. Messa stazionale nella Basilica di San Bernardino alle ore 18,30 nella Solennità del Corpo e del Sangue del Signore. Al termine della solenne celebrazione eucaristica, prima della benedizione, seguirà un momento di Adorazione eucaristica. Successivamente il Cardinale Arcivescovo percorrerà le navate della Basilica con l’Ostensorio, tra i fedeli, e, tornato all’altare, impartirà la Benedizione eucaristica.

Tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi aquilana celebreranno la festa del Corpus Domini omettendo la tradizionale processione eucaristica lungo la strada, nel rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Quest’anno la celebrazione del Corpus Domini, sarà particolare in quanto soggetta alle prescrizioni di sicurezza stabilite per il contenimento della diffusione del coronavirus. Pertanto la processione eucaristica tradizionale per le vie cittadine da S. Bernardino alla Chiesa del Suffragio a Piazza Duomo, non potrà essere tenuta né con il popolo, né da parte dei soli sacerdoti.

Anche la ‘cascata di rose bianche’ dalla Cupola del Valadier, all’ingresso della processione eucaristica nella Chiesa del Suffragio, ripristinata lo scorso anno dopo quasi cinquant’anni di interruzione, a causa delle restrizioni per il Covid-19, sarà sospesa per quest’anno.

‘La festa venne istituita nel 1246 in Belgio grazie alla visione mistica di una suora di Liegi, la beata Giuliana di Retìne. Poi, due anni dopo, papa Urbano IV la estese a tutta la cristianità dopo il miracolo eucaristico di Bolsena nel quale dall’ostia uscirono alcune gocce di sangue per testimoniare della reale presenza del Corpo di Cristo. Si festeggia il giovedì dopo la festa della Ss. Trinità anche se in alcuni Paesi come l’Italia è stata spostata alla domenica successiva’.

Nella Chiesa del Suffragio a Piazza Duomo, per favorire la partecipazione dei fedeli alla celebrazione del cardinale Petrocchi nella basilica di S. Bernardino, verrà sospesa la S. Messa vespertina di domenica 14 giugno, mentre saranno celebrate sia la Messa prefestiva di sabato 13 giugno alle 18,00, come anche le Messe della mattina del 14 giugno alle ore 10,00 e 11,30.