Un video realizzato dalla polizia di Stato spiega la grande differenza che può fare un singolo individuo nello spargere o frenare l’epidemia. Parla di “una responsabilità comune per guarire il Paese, e parla a te che rispettando le regole dai la possibilità ai medici di salvare quante più vite possibili”.

Nella nota di presentazione del video tutorial si spiegano le ragioni per cui anche una semplice passeggiata, uno spostamento non necessario o una corsa possono diventare atti pericolosi per sé e per gli altri.