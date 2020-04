PESCARA – Pronta l’ordinanza per la chiusura domenicale e nei festivi dei supermercati abruzzesi.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in conferenza stampa annuncia il provvedimento che sarà preso nelle prossime ore e che accoglie le richieste dei sindacati.

“I nostri uffici – spiega – stanno scrivendo in questi momenti un’ordinanza che spero di poter emettere già oggi. Pasqua e Pasquetta saranno santificate anche per i lavoratori dei supermercati. Non nei prefestivi – aggiunge Marsilio – per evitare che la troppa contrazione aumenti la presenza delle persone. È giusto e corretto dare tregua a chi lavora tutti i giorni. Una posizione condivisa dalle associazioni del commercio”.