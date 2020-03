PESCARA – “Il piano della Giunta regionale per l’emergenza Covid 19 prevede un ulteriore “incremento dei posti letto con una distribuzione omogenea sul territorio tra pubblico e privato”.

Lo puntualizza l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, alla redazione di “Sos Coronavirus”.

“Lo scorso fine settimana ci sono stati una serie di incontri con i titolari delle case di cura – spiega – durante i quali le cliniche hanno dato la loro disponibilità a mettere in rete posti letto per i pazienti Covid, definendo un livello di intensità per la terapia intensiva e sub intensiva. Ovviamente le disponibilità sono diverse, perché legate ai requisiti strutturali e di sicurezza per la presa in carico dei pazienti. È stata anche condivisa una bozza di contratto che dovrà ora essere sottoscritta”.

