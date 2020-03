L’AQUILA – Tua, in considerazione delle misure adottate con decreto dal Governo italiano e relative alla chiusura di scuole e università in tutta Italia dal 5 al 15 marzo, non effettuerà le corse bis dalla giornata di domani, giovedì 5 marzo 2020, mentre non effettuerà le circa 150 corse scolastiche giornaliere previste in tutta la regione Abruzzo dal giorno venerdì 6 marzo 2020.

I servizi momentaneamente sospesi riprenderanno regolarmente al termine del periodo indicato dal decreto, salvo diverse indicazioni del Consiglio dei ministri.