WASHINGTON – “Ho dato ordine alla mia amministrazione di sospendere il finanziamento in attesa di chiarire il ruolo dell’Organizzazione mondiale della Sanità nella cattiva gestione e nell’insabbiamento della diffusione del coronavirus”. L’ha annunciato il presidente Trump durante il briefing sulla pandemia di coronavirus.

“L’Oms non ha rispettato un suo dovere fondamentale e deve pagare”, ha aggiunto. Giorni fa Trump aveva accusato l’Oms di essere intervenuta troppo tardi nel dichiarare la pandemia perché “troppo vicina alla Cina”.

“Non è il momento di ridurre le risorse per le operazioni dell’Oms o di qualsiasi altra organizzazione umanitaria nella lotta contro il coronavirus”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, dopo che il presidente Usa Trump ha annunciato la sospensione dei fondi all’agenzia delle Nazioni Unite. “Ora è il momento dell’unità – ha aggiunto – e perché la comunità internazionale lavori insieme in solidarietà per fermare questo virus e le sue conseguenze dirompenti”.

La decisione Usa di sospendere i finanziamenti all’Organizzazione mondiale della Sanità “è un segno dell’approccio egoistico di Washington nella lotta al coronavirus”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Riabkov. “Allarmante” l’annuncio Usa sullo stop dei dei finanziamenti all’Oms.”Cercano sempre un colpevole, per loro Oms e Cina sono colpevoli della pandemia”. Lo stop colpirà tutti, Usa compresi, fa eco Pechino, e “minaccia la cooperazione globale nella lotta contro il Covid19”, giunta ora a una fase critica.