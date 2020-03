Con le nuovi disposizioni, da domenica 22 marzo i treni a lunga percorrenza fermeranno solo nelle stazioni principali della città.

Ferrovie dello stato comunica che per contrastare la diffusione del coronavirus covid-19 e agevolare l’attività di controllo delle autorità nelle stazioni ferroviarie, i treni a lunga percorrenza, con più di una fermata in una stessa città, si fermeranno nelle stazioni di Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Firenze SMN, Perugia, Roma Termini e Napoli Centrale .

Le fermate per servizio viaggiatori nelle stazioni secondarie sono comunque cancellate a: Torino Porta Susa, Rho Fiera, Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Venezia Santa Lucia, Roma Tiburtina e Napoli Afragola.

Le fermate nelle stazioni secondarie delle città interessate sono cancellate IL COMUNICATO .

Mercoledì 18 marzo la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato un nuovo decreto per la riprogrammazione e la riduzione dell’offerta di trasporto ferroviario passeggeri .

Misura resa necessaria dall’esigenza di contrasto e fornire l’emergenza sanitaria da Coronavirus e tutela dei passeggeri e dei dipendenti delle imprese ferroviarie.

Gli spostamenti sono consentiti riservati agli organi alle Forze dell’Ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovare esigenze di lavoro, gravi motivi di saluto e esigenze di necessità.

COMUNICATO MIT

TRENITALIA: LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Call center Attivo gratuito 800 89 20 21.

ITALO: LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Dettaglio dell’offerta rimodulata fino al 3 aprile: clicca qui

Per qualsiasi informazione attiva l’utente clienti al numero 06 07 08 .

Modalità di richiesta del rimborso TRENITALIA

Prorogati i tempi per le richieste di rimborso per rinuncia al viaggio dei biglietti.

I viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio, eventualmente dalla tariffa, a seguito delle disposizioni nazionali in materia, giustificando il mancato viaggio con uno dei seguenti motivi:

a) per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;

b) per viaggi programmati per partecipare a scuole scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi dalle autorità competenti;

c) per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

Per i voli a media e una lunga durata, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata, compilando l’apposito modulo web disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria.

Per i voli regionali, il rimborso integrale può essere erogato in denaro o con bonus attraverso l’invio di apposita credenziale. La richiesta può essere compilata dal modulo presso le biglietterie o tramite il modulo da inviare via posta o via mail a DR / DP di competenza della località di arrivo del viaggio. Scarica il modulo .

La richiesta può essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione delle situazioni indicate entro 30 giorni dalla data di partenza per il punto c).

Queste misure si aggiungono a quelle già necessarie, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1 marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi dato di viaggio e con qualunque destinazione.

Modalità di richiesta del rimborso ITALO:

Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso).

Tutti i passeggeri interessati dalla rimodulazione dell’offerta per emergenza sanitaria richiedono il rimborso come di seguito descritto:

Il Cliente, sarà richiesto il rimborso integrale del biglietto tramite Buono acquisto utilizzabile per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del Buono stesso.

La richiesta può essere selezionata direttamente sul sito web accedendo al modulo Reclami nella sezione Assistenza disponibile al seguente link www.italotreno.it/rimborsoemergenza (disponibile solo da sito desktop). Nel modulo sarà necessario selezionare la Categoria “Rimborso per emergenza sanitaria 2020” . Attenzione: in caso di richiesta per più viaggi o per viaggi andata e ritorno sullo stesso codice biglietto, è necessario fare una richiesta per ogni viaggio indicando il relativo numero di treno.

(disponibile solo da sito desktop). Nel modulo sarà necessario selezionare la Categoria . Attenzione: in caso di richiesta per più viaggi o per viaggi andata e ritorno sullo stesso codice biglietto, è necessario fare una richiesta per ogni viaggio indicando il relativo numero di treno. In alternativa, è possibile effettuare la richiesta di rimborso chiamando il canale di contatto telefonico 060708 .

. Il cliente potrà infine ricevere in autonomia sul sito www.italotreno.it il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.

