L’AQUILA – La Croce Rossa italiana mette in guardia la popolazione sugli sciacalli che in questi giorni di emergenza stanno sfruttando la situazione per lucrare.

L’ultima segnalazione arrivata su Facebook è una truffa ai danni delle persone è legata ai timori sul coronavirus.

Nel post si legge: “Stanno girando per una truffa un uomo e una donna a bordo di una vettura presumibilmente Opel Mokka Bianca. I soggetti (tra i 30 e i 40 anni) con abiti elegantissimi eisbiscono il simbolo della Croce Rossa dicendo di dover effettuare controlli sanitari o chiedendo offerte di vario genere. Non sono persone autorizzate. Si raccomanda massima diffusone da parte di cittadini ed organi di stampa con l’invito a non aprire la porta ed avvisare immediatamente le forze dell’ordine. Si precisa che la Croce Rossa non ha predisposto alcuno screening porta a porta”.