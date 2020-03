L’AQUILA – L’elenco dei supermercati e dei negozi di generi alimentari aperti, le modalità per ricevere la spesa e i farmaci a domicilio, i contatti per segnalare le problematiche relative all’assistenza di anziani o disabili in casa. Questi i principali quesiti rivolti al numero verde 800666622, attivato ieri dal Comune dell’Aquila nell’ambito della campagna di comunicazione e sensibilizzazione #vincilvirus, per fornire informazioni alla cittadinanza sulle questioni legate all’emergenza coronavirus.

E’ quanto ha reso noto il sindaco Pierluigi Biondi, nel corso del consueto appuntamento di oggi andato in onda sulla pagina di Facebook del Comune e che può essere rivisto sulla web tv dell’ente, a questo indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=kMt8RMGO07s&feature=youtu.be . Le telefonate pervenute nella giornata di ieri sono state 47, “un numero comunque interessante – ha detto Biondi – visto che era la prima volta che veniva allestito un servizio del genere”. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha inoltre riferito dell’aumento delle visualizzazioni del sito internet del Comune, cresciute del 60% dallo scorso 24 febbraio rispetto al mese precedente, con 10.000 visualizzazioni nella sezione speciale del portale dell’ente dedicata proprio alle informazioni su questioni riguardanti il coronavirus https://www.comune.laquila.it/pagina1928_coronvirus-covid-19.html negli ultimi 10 giorni. Ha inoltre annunciato che gli obblighi cui la popolazione deve attenersi in base ai decreti del Governo saranno diffusi con un megafono che sarà allestito su un’auto della polizia municipale.

Oltre che sul sito, le notizie sull’emergenza in corso sono disponibili sull’app della protezione civile del Comune “Comunicare per proteggere”.