ROMA – Si è concluso il vertice tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, i massimi organismi calcistici italiani sul tema ripartenza allenamenti e campionati.

Per oggi nessuna decisione. “Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse -dice il ministro dopo l’incontro- e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il ministro della Salute, Speranza, e il comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.