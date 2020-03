L’AQUILA – “La strategia territoriale, che avevano messo in campo Regione Abruzzo e la Asl Lanciano Vasto Chieti per contrastare l’espandersi dei casi di Coronavirus nella provincia teatina, cambia indirizzo ancora una volta, evidenziando tutte le carenze presenti nel sistema messo in atto”.

Ad affermarlo è il vice presidente della Commissione Sanità Francesco Taglieri, del M5S.

“È notizia di oggi che due postazioni di terapia intensiva sono state trasferite dall’ospedale di Lanciano a quello di Chieti – dice -. È il segno che quest’ultima struttura si trova a un passo dalla saturazione. Il Renzetti, intanto, ha ormai perso da giorni la propria identità, inizialmente indicata dalle istituzioni regionali, di punto di riferimento per la chirurgia del territorio e struttura Covid free. Non solo, ma è persino diventato un focolaio a sé, con casi positivi registrati in Ortopedia, Utic/Cardiologia e Medicina. Adesso, per provare a mettere una pezza a questi evidenti errori, l’ultima soluzione pensata dalla Asl, di concerto con la Giunta regionale di centro destra, è quella di riattivare l’ospedale di Atessa, affinché possa ospitare pazienti positivi al Covid19 con diverse intensità di cura”.

“Un’ipotesi che accogliamo con favore, ma di cui non condividiamo l’indirizzo – prosegue Taglieri -. Atessa ha sale operatorie nuove, ristrutturate negli ultimi anni investendo diversi milioni di euro. Logica vorrebbe che questo presidio, avendo meno affinità con la gestione delle emergenze, tra carenza di personale, di anestesisti e macchinari vecchi, rispetto a quella delle operazioni, diventasse punto di riferimento chirurgico sul territorio, tenendolo libera dal Coronavirus. Ciò avrebbe consentito a Lanciano di diventare a tutti gli effetti un ospedale Covid19 e, una volta attuate tutte le misure per proteggere la salute del personale, alleggerire il lavoro di Chieti. Invece, con la soluzione che sarà attuata, l’ospedale teatino rimarrà saturo di pazienti, quello lancianese sarà ancora senza un indirizzo chiaro, e Atessa perderà la possibilità di restare pulito dal Coronavirus. Oltretutto siamo già adesso in ritardo di una settimana per l’attivazione della struttura, che non sarà pronta a ospitare casi di Coronavirus fino al 6 aprile. Un ritardo grave, che non farà che aumentare il caos che regna nella Asl Lanciano Vasto Chieti”.

Aggiunge il consigliere comunale M5S di Atessa Emilio Falcone: “Quello di Atessa si conferma essere un presidio fondamentale, e gli investimenti, che arriveranno per affrontare il Coronavirus, dovranno servire a potenziare la struttura affinché diventi punto di riferimento anche a emergenza conclusa. Il nostro territorio, con tutta la sua area industriale, deve necessariamente essere munito di un ospedale che funzioni al meglio. Mi auguro che quello che stiamo vivendo in queste settimane, in Italia e in Abruzzo, ci consenta di andare oltre la politica dei tagli lineari alla sanità effettuata negli anni dai vari governi regionali”.

“Appare evidente – conclude Taglieri – che i piani iniziali della Giunta siano stati smentiti in toto. In un momento così delicato, non possiamo permetterci né di attendere ulteriormente per l’apertura della struttura di Atessa, né di sbagliare di nuovo. Il virus viaggia veloce e non aspetta nessuno. La Giunta pensi bene a quello che fa, perché adesso non c’è più margine di errore”.

LEGA “TAGLIERI FUORI LUOGO, METTA DA PARTE COLORI POLITICI”

“In un momento di somma urgenza come questo che stiamo vivendo mi fa specie l’interpellanza del collega Taglieri 5S al presidente Marsilio e all’assessore Verì”.

Lo dice in una nota l’assessore regionale della Lega Nicola Campitelli.

“Definirei quasi paradossali le accuse rivolte circa la mancata tutela degli operatori dell’ospedale Renzetti di Lanciano; paradossali perché è ‘come il cane che si morde la coda’ – afferma -. Ricordo al pentastellato che il partito da lui rappresentato a livello regionale, è al timone, con il Pd, della nostra nazione e il testacoda parte proprio dalla governance centrale”.

“La Regione Abruzzo di concerto con le Aziende Sanitarie Locali ha dato seguito alle indicazioni venute da virologi e infettivologi, e dall’Istituto Superiore di Sanità le cui indicazioni sono recepite nei Dpcm e nelle Circolari del Ministero della Salute, tempestivamente e puntualmente recepite dalle istituzioni locali” conclude l’assessore leghista “smorzo qualsiasi polemica e invito i pentastellati alla collaborazione fattiva e a non tenere sempre il dito puntato. Non è questo il momento, è fuori luogo; i medici, gli infermieri e i tecnici stanno a cuore a noi tutti e non solo a Taglieri”, conclude.