PESCARA – Stop a tutti i tirocini extracurriculari attualmente attivi in Regione.

E’ quanto stabilisce l’ordinanza n. 5 che il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato nella serata di ieri.

Il provvedimento presidenziale di fatto recepisce le novità degli ultimi provvedimenti del governo nazionale in tema di contenimento del virus Covid-19. Nella sostanza, tutti i tirocini extracurriculari “sono sospesi con decorrenza immediata per causa di forza maggiore”, in tutti quei casi in cui l’azienda che ospita il tirocinio non abbia già provveduto a disporre la “chiusura aziendale”.

Il provvedimento di sospensione coinvolge anche tutti i tirocini extracurriculari attivati mediante il programma Garanzia Giovani Abruzzo. L’articolo 2 dell’ordinanza dispone poi che nel caso in cui l’azienda prosegua la propria attività, ove è possibile e comunque previsto dal Piano formativo individuale, può autorizzare il tirocinante a proseguire la propria attività formativa a distanza, con esclusione dei tirocini attivati con Garanzia Giovani.