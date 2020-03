PESCARA – L’Aeroporto d’Abruzzo comunica in una nota che nella giornata odierna sono stati sospesi i voli ancora attivi in arrivo e in partenza dallo scalo pescarese.

Dopo l’annuncio questa mattina dello stop con Malta, la compagnia irlandese Ryanair infatti, ha annunciato la cancellazione di tutti i voli (il 12 marzo i voli nazionali, 14 marzo i voli internazionali), fino al prossimo 8 aprile.

Un’interruzione, lo ricordiamo, dovuta alle restrizioni del Governo Nazionale per combattere l’emergenza Coronavirus.

La decisione, arriva all’indomani della sospensione del volo Alitalia con Milano Linate, Catania a bordo di Volotea, Bergamo e Bucarest operati da Ryanair. Dunque, da sabato fermi anche i voli per Londra, Charleroi, Malta e Francoforte.

La Saga (Società di gestione Aeroportuale) segue costantemente l’evoluzione normativa sulla materia, la cui continua evoluzione può comportare modifiche alle modalità di fruizione dei servizi aerei ed aeroportuali.