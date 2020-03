Dopo il dpcm dell’11 marzo i supermercati hanno vietato la vendita di alcuni prodotti non ritenuti di primaria necessità. Proprio qualche giorno fa alla Lidl di Meridiana all’Aquila si erano verificate file non giustificate da acquisti di alimenti bensì di utensili e altri prodotti contenuti nell’offerta settimanale come da volantino.

1 of 3 - +