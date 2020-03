L’AQUILA – “Voglio pubblicamente ringraziare la società LFoundry, con sede ad Avezzano, per aver donato materiale utile agli operatori che lavorano all’ex G8 dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila”.

Sono le parole del vicepresidente vicario in Consiglio regionale, Roberto Santangelo riguardo l’iniziativa promossa e coordinata da Giovanni Cappelli, che si è materialmente occupato di consegnare mascherine, occhiali, babusce copriscarpe e guanti al dottor Franco Mariangeli, direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio aquilano.