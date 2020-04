L’AQUILA – I sindacati delle forze dell’ordine hanno scritto al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e alla società Strada dei parchi, concessionaria delle autostrade abruzzesi, per chiedere l’esenzione dal pedaggio per gli operatori di polizia e del soccorso chiamati a garantire i servizi essenziali, così come avvenuto per il personale sanitario.

“In un momento così difficile per tutto il Paese siete riusciti a dimostrare concretamente tutta la Vostra sensibilità, senso di responsabilità e, soprattutto, solidarietà, al di là di logiche di profitto che, capiamo bene e che sono l’essenza e la ragione di esistere di ‘un’impresa collettiva’ – scrivono nella missiva – . Il sistema ‘sicurezza e soccorso pubblico’, specie in tempi di emergenza, è unito, coeso e resiliente e accoglie queste iniziative responsabili e solidali con grande plauso, perché unico è il fine di tutte le azioni e strategie poste in essere: il bene della collettività”.

“Anche noi ci stiamo mettendo il cuore: donne, uomini, mezzi, professionalità qualificate pronte al sacrificio, come sempre, per contribuire a sconfiggere un nemico pericolosissimo e per di più invisibile”, continua la nota.

“Siamo convinti che il Vostro alto senso dello Stato, in questo momento tragico che ci accomuna, Vi guiderà nell’assumere la giusta decisione. Per queste ragioni, Vi chiediamo di adottare ogni sforzo omogeneo e sinergico volto a estendere anche alle Forze di polizia e del soccorso che hanno esigenze di raggiungere il posto di lavoro con l’autovettura privata, spostandosi anche da una regione all’altra, peraltro in questo momento di contrazione dei trasporti pubblici, le medesime virtuose iniziative di sgravio accordate responsabilmente al personale sanitario”, concludono i sindacati.