ROMA – Sulla data del 4 maggio “sono molto ottimista. I miglioramenti si vedono” ma “la riapertura va programmata non immediata su tutto, ma scaglionata e con tutte le misure di sicurezza necessarie”.

Lo ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Tv Italia.

“Secondo me stiamo andando nella direzione giusta in Lombardia, ma anche nel resto d’Italia dove l’epidemia non si è diffusa in maniera così massiccia e le misure adottate hanno dato i loro risultati. C’è stato – ha rilevato – un calo anche nel numero dei decessi, che è sempre alto ma ricordiamoci che aveva toccato mille al giorno. È chiaro che bisognerà riaprire, così come è chiaro che il virus non lo vinceremo finché non avremo un vaccino”.

“Credo – ha aggiunto – che i contagi continueranno a diminuire nelle prossime settimane, ma il contagio zero non è possibile finché il virus circola, possiamo portarlo vicino allo zero”.

Oggi il Coronavirus “si cura meglio rispetto a quando è iniziata l’epidemia, perché si conosce meglio la malattia, ciò che viene fatto sul territorio è migliorato e anche la terapia è modulata sui pazienti precedenti. Siamo in una situazione – ha concluso – di gran lunga migliore rispetto a un mese fa”.