L’AQUILA – Torneranno a casa domani per seguire le lezioni in via telematica i 900 allievi non qualificati della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.

Lo ha disposto oggi il Comando generale della scuola, che ha invece destinato i 630 allievi finanzieri ed i 630 allievi marescialli già qualificati ai reparti operativi. Anche loro continueranno in ogni caso a seguire, fino a nuovo ordine, i corsi online.