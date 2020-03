SCOPPITO – Due uomini positivi a Scoppito, uno al San Salvatore e l’altro in isolamento domiciliare, hanno messo in subbuglio un comune, Scoppito, di quasi quattromila abitanti, scatenando il panico. Si lavora in queste ore alla ricostruzione dei contatti dei due contagiati, e chiaramente il Sindaco Marco Giusti ha disposto la quarantena domiciliare per i nuclei familiari interessati invitando a mantenere calma.

“Chiedo senso di responsabilità ai mie concittadini”, ci dice. “La paura ovviamente è che Scoppito possa diventare una nuova città blindata per ordine del Governatore Marsilio. Vi chiedo di rimanere a casa – conclude Giusti, – perché solo così possiamo evitare tutto questo”.