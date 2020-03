L’AQUILA – “Il momento traumatico che sta attraversando l’economia italiana impone risposte urgenti e fattive. In qualità di consigliere regionale sento il dovere di agire in prima persona al supporto dei cittadini, per questo ho deciso di creare la mail gruppoudcabruzzo@libero.it con la quale raccogliere le comunicazioni di tutti gli esercenti e le aziende della provincia dell’Aquila che, obbligati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri o spontaneamente, per profondo senso civico, hanno sospeso temporaneamente le loro attività. Tutte le segnalazioni raccolte costituiranno un primo database, tramite il quale sarete aggiornati su tutti i provvedimenti, regionali e nazionali, che verranno adottati”.

Così in una nota la consigliera regionale dell’Udc Marianna Scoccia.

“Purtroppo la complessità della situazione causata da Covid-19 impone a tutti gli italiani grandi sacrifici, che sicuramente avranno costi e ripercussioni, ma è proprio in questi periodi bui che noi rappresentati delle Istituzioni abbiamo il dovere di guidare i nostri concittadini e la necessità di proporre soluzioni. Ferme restando le iniziative di ogni singola Amministrazione locale, chiunque sia intenzionato a segnalare la sospensione temporanea della sua attività oltre che al proprio Comune di residenza può, quindi, inoltrare la sua comunicazione alla mail gruppoudcabruzzo@libero.it“.

“Io ci sono, al vostro fianco, consapevole che uniti supereremo con forza e orgoglio anche questa sfida”, conclude la Scoccia.