L’AQUILA – Sono stati autorizzati i fondi per la ristrutturazione del blocco Delta7 dell’ospedale San Salvatore.

Ad annunciarlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Si tratta di una prima tranche per complessivi 600mila euro, tra lavori e forniture ed è già stata predisposta la documentazione per la realizzazione del secondo step di opere per un ulteriore milione di euro – spiega il primo cittadino – Nel consueto report di attività con i vertici Asl e con il Dipartimento tecnico dell’Azienda sanitaria, che tengo anche in qualità di presidente del Comitato ristretto dei sindaci, sono stato informato di una notizia che rappresenta un grande motivo di speranza e fiducia per la comunità”.

“Al termine dei lavori, che mi è stato verranno completati in poche settimane, saranno disponibili ulteriori 120 posti letto da dedicare esclusivamente alla cura dei pazienti affetti da coronavirus”.

“Ringrazio il presidente della Regione, l’assessore alla Sanità e la struttura tecnico-scientifica per aver risposto concretamente alle richieste formulate nelle scorse settimane dal sistema sanitario aquilano che grazie al sacrificio di medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero sta reagendo in maniera esemplare di fronte all’emergenza Covid-19″ conclude il sindaco.