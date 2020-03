L’AQUILA – “Servono misure immediate per fronteggiare l’emergenza Codiv-19 che ha colpito, non solo le famiglie italiane, ma anche il tessuto produttivo del nostro Paese. Le piccole e medie imprese, come anche le partite Iva, chiedono liquidità e sostegno al governo nazionale che è in possesso degli strumenti finanziari necessari per cercare di fronteggiare le condizioni economiche negative derivanti dall’attuale situazione emergenziale”.

Così Roberto Santangelo, vice presidente vicario in Consiglio regionale, in una nota.

“Invito il governo nazionale ad inserire, nel prossimo Decreto, misure che prevedano il blocco di ogni pagamento verso lo Stato, almeno per alcuni mesi – ha scritto Santangelo – l’immediato saldo dei debito della pubblica amministrazione verso le imprese; la sospensione degli affitti per le attività produttive e commerciale con un indennizzo adeguato per i proprietari”.

“Unendomi al coro di quanti richiedono liquidità e sostegno alle imprese” – ha aggiunto – “auspico che il governo nazionale prenda in debita considerazione tutta una serie di interventi come: azzeramento degli oneri fiscali e sociali riferito ai contributo sui costi del lavoro; sospensione, senza rimborso, di tasse sui rifiuti delle occupazione del suolo pubblico, insegne, imu, etc.; sospensione dei versamenti di rottamazione/saldo nonché stralcio, per tutto l’anno 2020, dilazionando le scadenze; annullamento di tutte le cartelle esattoriali; blocco totale delle tasse e dei finanziamenti per l’anno in corso; abbassamento dei contributi dovuti per il personale per l’anno in corso; sospensione degli affitti con pagamenti diretto dello Stato al locatore”.

“Inoltre, per le partite Iva, è necessaria la sburocratizzazione come elemento indispensabile per agevolare e semplificare la loro vita”, ha concluso Santangelo sottolineando che “siamo tutti sulla stessa barca: Abruzzo, Italia, Europa e mondo intero e se ci salveremo lo faremo tutti insieme con un’azione corale e condivisa da parte di tutto l’equipaggio con il rispetto delle regole che ci siamo e ci daremo di volta in volta.”