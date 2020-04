L’AQUILA – “Ad alcuni esponenti del Pd aquilano che si sono risentiti delle mie dichiarazioni rispondo con l’invito ad alzare lo sguardo dal piccolo orticello che si preoccupano di difendere e di vedere le previsioni di qualificate riviste scientifiche (Lancet per tutte) che avanzano la possibilità di una epidemia di ritorno in Cina, che è stato il primo Paese che ha riaperto le attività, e di conseguenza anche in tutti gli altri Stati, perché la globalizzazione ha ridotto al minimo i tempi della diffusione del coronavirus”.

Questa la risposta di Roberto Santangelo, vice presidente vicario in Consiglio regionale, agli esponenti del Partito democratico sulle perplessità espresse in merito alla gestione dell’emergenza Covid.

“La politica ha il compito di predisporre tutte azioni utili per cercare di evitare il ripetersi di situazioni ingestibili come è avvenuto ad esempio nelle fasi iniziali dell’epidemia, quando gli ospedali non sono stati in grado di arginare l’onda dell’emergenza e solo grazie alla abnegazione e al sacrificio di medici ed infermieri si è evitato la déblace”.

“D’altronde anche gli scienziati, da giorni, avvertono che basta poco per far ripartire il contagio. Gli abruzzesi non hanno bisogno di sterili polemiche politiche che comportano solo un indebolimento delle istituzioni che governano attualmente la Regione Abruzzo. I nostri cittadini si aspettano dai rappresentati istituzionali posti letto e strutture adeguate dove potersi curare e guarire”.

“Ricordo al Pd, se fosse sfuggito, che anche il presidente Giuseppe Conte ha invitato ad un comportamento responsabile ciascuno Stato dell’Ue e all’adozione di misure severe e rigorose per arginare il coronavirus ed evitare un rischio di contagio da ritorno, tra l’altro se il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha inteso finanziare con ben 7 milioni di euro il Codiv hospital di Pescara, che vedrà la sua realizzazione nei prossimi mesi, è perché lo stesso è coerente con questa strategia”, ha concluso Santangelo.