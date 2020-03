L’AQUILA – “Mi rivolgo all’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, affinché stanzi immediatamente 2 milioni e mezzo di euro per interventi urgenti per la struttura ex G8 e il potenziamento del Delta7 dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila”.

Lo ha dichiarato Roberto Santangelo, vice presidente vicario in Consiglio regionale.

“Questi adeguamenti permetterebbero, in tempi brevi, di avere a disposizioni nuovi posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva da impiegare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – ha detto Santangelo -. Dobbiamo essere realisti e pensare che, se il trend si manterrà in costante aumento, il nosocomio dell’Aquila si troverà ad accogliere, come già sta avvenendo, pazienti da tutta la provincia e anche dal resto della Regione”.