L’AQUILA – Una situazione in continua evoluzione quella che si respira nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Salvatore diretto dal prof. Alessandro Grimaldi.

“I posti disponibili sono tutti occupati – ci racconta -, ci troviamo di fronte a polmoniti importanti che stiamo trattando con antivirali. Per la prima volta qui a L’Aquila, stiamo impiegando su una signora anziana il Tucilizumab, farmaco biologico contro l’artrite che sembra dare buoni risultati nel contenere l’infezione polmonare. Medici e infermieri, non si fermano un attimo e il personale è tutto in prima linea. E tutto questo in mezzo agli operai che lavorano.”

La Asl sta realizzando nei locali L4 una zona di pre-triage dove saranno effettuati i tamponi. La Asl aquilana sta organizzando anche un laboratorio per processarli e sarà un supporto importante al centro di riferimento di Pescara e l’Istituto Zooprofilattico di Teramo.