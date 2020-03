ROMA – “Abbiamo passato la notte a leggere il decreto e ascoltando sindaci, imprenditori, commercianti. Il Governo ha capito che in Lombardia non eravamo mezzi matti e avevamo paure ingiustificate. Detto questo, quando vai a leggere il decreto ti fai delle domande, perché qualcuno sì e qualcuno no? L’impressione di molti questa mattina e’ che ci siano lavoratori di seria A e lavoratori di serie B”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini su Telelombardia, commentando le restrizioni previste dal nuovo decreto del Governo per contenere la diffusione del coronavirus.