L’AQUILA – Come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dall’assessore alla Ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi, è stato formalizzato il provvedimento che accelera le liquidazioni degli stati finali dei lavori (sal) per la ricostruzione post sisma 2009.

In particolare, nella circolare odierna del dirigente della Ricostruzione privata centrale frazioni, Roberto Evangelisti, si prende atto delle oggettive difficoltà degli ordini professionali a vidimare le parcelle in questo periodo molto difficile, a causa dell’epidemia del coronavirus, e si palesa la necessità di garantire comunque la corresponsione economiche ai soggetti della ricostruzione che hanno provveduto a svolgere il loro lavoro.

“Per questa ragione – hanno spiegato Biondi, Fabrizi ed Evangelisti – per il sal tecnici sarà ritenuto liquidabile fino all’85 per cento della somma presente nella parcella, in via di anticipazione, in riferimento alla sola progettazione per i tecnici progettisti o all’intera prestazione nel caso delle attività svolte dai geologi, anche senza il visto degli ordini professionali. Il tutto, naturalmente, sarà preceduto dall’istruttoria di verifica dell’ammissibilità a contributo delle stesse parcelle. Resta la necessità dei visti in questione per i sal finali, relativamente alle spese per la direzione dei lavori a saldo della prestazione svolta, ma, anche in assenza di queste, si emetterà il nulla osta per la liquidazione del sal finale per i soli lavori una volta che l’istruttoria avrà dato esito positivo”.

“Continuiamo a operare nella direzione di favorire il più possibile professionisti e imprese – hanno concluso il sindaco Biondi e l’assessore Fabrizi – c’è bisogno di sostegno e solidarietà in questo momento così difficile e faremo tutto quanto in nostro potere per offrire l’aiuto che possiamo all’economia cittadina, già di per sé sofferente e che rischia di pagare ancora di più la situazione che stiamo vivendo”.

La circolare completa è pubblicata nell’apposita pagina della Ricostruzione del sito internet del Comune, all’indirizzo http://www.comune.laquila.it/pagina1883_circolari.html.

Si ricorda inoltre che sul sito ufficiale del Comune, all’indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1928_coronvirus-covid-19.html e sulla app di protezione civile “Comunicare per proteggere” si trovano informazioni aggiornate relative all’emergenza nell’ambito della campagna di informazione #vincilvirus promossa dall’ente.