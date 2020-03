L’AQUILA – La Giunta regionale, nella seduta di ieri, ha stanziato 5 milioni di euro a favore della Protezione civile regionale, soggetto attuatore per gli interventi legati alla emergenza Coronavirus.

Lo stanziamento previsto era inizialmente di un milione: l’esecutivo, su proposta dell’assessore regionale al Bilancio Guido Liris, ha ampliato il finanziamento con altri 4 milioni di fondi regionali. “Serviranno per la grave emergenza che stiamo affrontando, per acquistare tutto il necessario, dai dispostivi di contenimento del contagio fino alle strumentazioni per l’assistenza e la cura dei pazienti, dalle mascherine ai ventilatori e ai respiratori – spiega Liris -, potranno essere utilizzati per allestire nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva ed anche di COVID-hospital che ogni azienda sanitaria è chiamata a realizzare – conclude l’ex vice sindaco del comune dell’Aquila. L’esecutivo ha anche autorizzato sedute di giunta in video conferenza.