L’AQUILA – Fino ad oggi ammontano a ben 461.807,77 euro le donazioni a supporto del sistema sanitario regionale attraverso il conto corrente attivato dalla Regione Abruzzo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Lo fa sapere l’assessore regionale al Bilancio Guido Liris.

“Grazie amici abruzzesi e non, per il vostro prezioso ed importante gesto di solidarietà”, dice in una nota.

Per chi volesse effettuare una donazione, il codice Iban è: IT 48 V 05387 12917 000000040300. Intestato a: Regione Abruzzo – Giunta regionale. Causale: Erogazione liberale emergenza Coronavirus.