L’AQUILA – “La lettera dei sindaci dei quattro capoluoghi abruzzesi individua esattamente quella che, accanto all’emergenza sanitaria che deve avere la massima attenzione, rischia di diventare una emergenza economica e sociale, particolarmente pesante per un territorio già indebolito dall’incidenza di due terremoti in dieci anni”.

Lo dichiara Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L’Aquila-Teramo.

“Dopo il contagio virale – prosegue – può arrivare un contagio economico, per questo bisogna con assoluta urgenza impedire la crisi del ‘paziente zero’, ovvero di quei settori esposti a un rischio immediato sia perché vivono di contatto con il pubblico sia per le scarse tutele di cui godono da parte dell’ordinamento. Mi riferisco alle aziende ricettive, di ristorazione e turistiche, alle strutture sportive, alle attività culturali, e a cascata a quel popolo di partite Iva e di imprenditorialità che rappresenta l’ossatura socio-economica dei nostri territori e che rischia di essere travolto alla prima ondata di questa brutta situazione”.

“Nei giorni scorsi – aggiunge Quagliariello – anche grazie a un confronto con operatori dei settori maggiormente colpiti, ho preparato una serie di proposte in tal senso e dunque a maggior ragione recepisco e faccio mio l’appello dei sindaci abruzzesi, anche rispetto alla necessità di tutelare gli enti locali chiamati a prestazioni straordinarie e di fare in modo che i loro eventuali minori introiti, causati da doverose misure di sostegno fiscale alle imprese, siano risarciti dallo Stato che ora come mai ha il dovere morale di rivendicare le proprie ragioni di fronte a un’Europa che sta dando il peggio di sé. La nostra attività non si ferma. Faremo la nostra parte in Parlamento, dando conto del contenuto delle iniziative assunte, e appoggeremo fin da subito ogni iniziativa che gli enti locali intenderanno assumere nella direzione indicata”.