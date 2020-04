L’AQUILA – Con l’approssimarsi delle festività pasquali il prefetto della provincia dell’Aquila, Cinzia Torraco, intende sottolineare l’importanza del rispetto delle regole vigenti in tema di misure in atto per il contenimento del contagio da Covid-19 Coronavirus.

In settimana, durante la consueta riunione in videoconferenza del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, è stata valutata l’attività di controllo che le forze dell’Ordine hanno esercitato in queste settimane sul territorio provinciale ed è stato concordato di prevedere una attenzione particolare per le giornate festive in arrivo, con un controllo ancora più capillare della rete stradale ed autostradale della provincia.

Il prefetto Torraco ha rilevato ed apprezzato, tra l’altro, come la popolazione abbia finora mantenuto generalmente un senso di responsabilità diffuso e condiviso, dando prova di grande rispetto delle indicazioni pervenute e di grande unità di intenti per il superamento della fase emergenziale in corso.

Proprio in considerazione di ciò, il prefetto auspica che tali comportamenti virtuosi non si interrompano durante le festività pasquali, concorrendo a far sì che l’attenuazione del fenomeno emergenziale emersa negli ultimi rilevamenti possa proseguire senza sosta e senza rischio di riacutizzazioni.

In giornata è stata diffusa una nota ai sindaci di tutti i 108 Comuni della provincia, nella quale si confida nel mantenimento di comportamenti responsabili in linea con quelli tenuti finora.

Il prefetto Torraco, infine, intende ringraziare quanti stanno prestando la propria opera in questi giorni nei settori più delicati e pericolosi, dando prova di professionalità e sensibilità: da tutto il personale medico e sanitario che in questi difficili momenti sta operando con indicibili sforzi a sostegno di tutta la popolazione, alle Forze dell’ordine tutte, ai Vigili del fuoco, al personale di Protezione civile ed alle associazioni di volontariato e soccorso.