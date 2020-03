L’AQUILA – Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale Pd, torna a parlare delle misure urgenti da intraprendere per la sicurezza dei cittadini in questo momento di crisi per il diffondersi del coronavirus.

“Vanno chiusi immediatamente i cantieri della ricostruzione per isolare il più possibile il territorio aquilano, soprattutto, per evitare che tecnici e maestranze continuino ad arrivare da fuori regione a migliaia nel nostro territorio, rischiando di aumentare il contagio. Ho avuto rassicurazione dal vice presidente della Giunta Imprudente che il presidente Marsilio ne farà richiesta nel pomeriggio alla conference call con il Governo nazionale”.

Il dibattito sui cantieri si è acceso dopo l’intervento all’Ansa del presidente abruzzese dei costruttori, Antonio D’Intino, che ha parlato di cantieri aperti in assenza di cassa integrazione, misura che non farebbe perdere lo stipendio a maestranze e tecnici. “Sono per la chiusura totale delle attività in Abruzzo, unico modo per arginare l’avanzare dei contagi, dobbiamo cominciare subito con i cantieri della ricostruzione, se non ci sarà accoglimento da parte del Governo nazionale, lo dovrà fare il presidente Marsilio con specifica ordinanza, così come fatto in questi giorni – continua Pietrucci -. Parallelamente bisogna procedere con l’adozione di misure a sostegno di lavoratori dipendenti ed autonomi, che stanno subendo danni già gravissimi, attingendo a fondi regionali, da non confondere con i fondi restart, che sono previsti per il cratere”.